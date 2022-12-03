Колосков намерен посетить полуфиналы и финалы ЧМ-2022 в Катаре

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, какие матчи планирует посетить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Конечно, я собираюсь поехать на турнир. У меня же приглашение от ФИФА. Посещу матчи полуфинала и финала», — цитирует Колоскова Sport24.

Групповой этап мундиаля в Катаре завершился 2 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, рассказал, как обменялся футболками с нападающим команды Бразилии Неймаром после матча третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (1:0).