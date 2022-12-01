TyC Sports: Бьельса может стать главным тренером сборной Уругвая

Бывший главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса может стать наставником сборной Уругвая.

Нынешний главный тренер уругвайской команды Диего Алонсо не собирается заключать новое соглашение со сборной, сообщает TyC Sports.

Отмечается, что Бьельса уже принял предложение от руководства уругвайской сборной и готов её возглавить. Его основной задачей будет успешное прохождение отборочного турнира ЧМ-2026.

Сборная Уругвая набрала четыре очка, заняла третье место в группе H и вылетела с чемпионата мира. Гана с тремя очками расположилась на последней строчке и также покинула турнир.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Ганы Отто Аддо объявил об отставке после поражения от команды Уругвая.