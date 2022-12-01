Алвес высказался о том, что стал самым возрастным игроком Бразилии на ЧМ

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес поделился эмоциями после того, как стал самым возрастным игроком национальной команды, сыгравшим на чемпионате мира.

«То, что я могу выступать за национальную команду в этом возрасте и вносить свой вклад, показывает, что я уважаю эту профессию», — приводит слова защитника Marca.

39-летний бразилец вышел в стартовом составе бразильской сборной в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре с командой Камеруна.

Ранее Алвес прокомментировал поражение от Камеруна на ЧМ-2022.