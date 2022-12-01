Куртуа извинился перед болельщиками за вылет Бельгии с ЧМ в Катаре

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа принёс извинения болельщикам за вылет национальной команды с чемпионата мира 2022 года.

«Мы хотим извиниться перед болельщиками, которые всегда нас поддерживали. Мы обещаем вам, что приложим все усилия для побед в будущем. Благодарим вас за вашу поддержку», — написал Куртуа в Twitter.

Бельгия на групповом этапе с четырьмя очками заняла третье место в группе F и покинула турнир.

Ранее сообщалось, что Бельгия сыграла вничью с Хорватией и вылетела с ЧМ в Катаре.