Джака объяснил своё появление в провокационной футболке после матча с Сербией

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака рассказал, почему надел провокационную футболку после победы над Сербией в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.

«В этом не было никакой политики. Это была футболка моего партнёра по сборной Яшари. Ардон — молодой футболист, с которым я очень хорошо общаюсь. Я пообещал ему, что если забью, то надену его футболку», — приводит слова полузащитника журналист Лукас Вердер в социальной сети.

Напомним, что после встречи Джака надел футболку своего партнёра по швейцарской сборной Ардона Ясари. Таким образом, он мог отдать дань уважению герою Косова Адему Яшари, который противостоял режиму в Сербии.

Игра проходила на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе и завершилась со счётом 3:2.

Швейцария набрала три очка и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы G. Сербия с одним очком покинула турнир.

Ранее сообщалось, что Джака признан лучшим игроком матча Швейцария — Сербия.