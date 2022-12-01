ФИФА объявила, что гол Японии в ворота Испании засчитан верно

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением по поводу засчитанного гола сборной Японии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Испании.

«Второй гол сборной Японии в игре с командой Испании был проверен VAR, чтобы определить, вышел ли мяч из игры. Официальные лица встречи использовали изображения с камеры на линии ворот, чтобы проверить это. Другие камеры могут давать изображение, которое вводит в заблуждение, однако, судя по имеющимся свидетельствам, мяч не вышел из игры целиком», — говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА.

Встреча проходила на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась со счётом 2:1. В составе японской сборной мячи забили полузащитник Рицу Доан и хавбек Ао Танака. У испанской сборной единственный гол на счету нападающего Альваро Мората.

Япония набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места группы E. Испания с четырьмя очками расположилась на второй строчке и также прошла в 1/8 финала.

Ранее стало известно расписание матчей 1/8 финала на ЧМ по футболу в Катаре.