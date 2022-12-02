Алвес — о поражении Камеруну: это день сенсаций

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Камеруна.

«Это был день сенсаций. Возможность быть здесь в таком возрасте, вносить свой вклад, говорит о моём уважении к этой профессии. Я огорчён из-за результата. Осталось ощущение, что игра ушла от нас», — цитирует Алвеса Marca.

Встреча группы G проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Ригобера Сонга.

Единственный мяч забил Венсан Абубакар на второй добавленной к основному времени матча минуте.

Таким образом, сборная Бразилии с шестью очками заняла первое место в турнирной таблице и вышла в 1/8 финала. Камерун с четырьмя очками расположился на третьей строчке и покинул чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Бразилия проиграла в групповом этапе ЧМ впервые за 24 года.