Кобель: круто, что сборная Швейцарии смогла отыграться с 1:2 и выиграть матч

Вратарь сборной Швейцарии Грегор Кобель поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Сербии.

«Мы очень гордимся итоговым результатом. Игра была непростой, но мы смогли показать свой футбол, прошли в плей-офф. Сербия опытная команда, с характером. Круто, что мы смогли отыграться с 1:2 и выиграть матч», — цитирует Кобеля «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе завершилась со счётом 3:2.

В составе сербской команды отличились Александр Митрович (26-я минута) и Душан Влахович (35-я). У швейцарцев мячи забили Шердан Шакири (20-я), Брил Эмболо (44-я) и Ремо Фройлер (48-я).

Таким образом, Швейцария расположилась на втором месте таблицы группы G и прошла в плей-офф мундиаля, заработав три очка. Сербия (одно) покидает турнир.

Ранее стало известно расписание матчей 1/8 финала на ЧМ по футболу в Катаре.