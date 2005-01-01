Эмболо: очень горд тем, что мы смогли отыграться и переломить ход матча с Сербией

Нападающий сборной Швейцарии Брил Эмболо поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Сербии.

«Каждая последующая игра на чемпионате важнее, увлекательнее. Очень горд тем, что мы смогли отыграться и переломить ход матча. Рад, что мы пробились в следующий раунд», — цитирует Эмболо «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе завершилась со счётом 3:2.

В составе сербской команды отличились Александр Митрович (26-я минута) и Душан Влахович (35-я). У швейцарцев мячи забили Шердан Шакири (20-я), Брил Эмболо (44-я) и Ремо Фройлер (48-я).

Таким образом, Швейцария расположилась на втором месте таблицы группы G и прошла в плей-офф мундиаля, заработав три очка. Сербия (одно) покидает турнир.

Ранее сообщалось, что на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре было забито 120 мячей.