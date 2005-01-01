Тадич: сборная Сербии приехала на чемпионат мира, чтобы выйти из группы

Капитан сборной Сербии Душан Тадич поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Швейцарии.

«Мы расстроены, мы приехали сюда, чтобы выйти из группы. У нас были шансы, провели хороший матч. Сложно, когда ты ведёшь и быстро пропускаешь два мяча. Эмоции? Эмоций нет, мы проиграли», — цитирует Тадича «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе завершилась со счётом 3:2.

В составе сербской команды отличились Александр Митрович (26-я минута) и Душан Влахович (35-я). У швейцарцев мячи забили Шердан Шакири (20-я), Брил Эмболо (44-я) и Ремо Фройлер (48-я).

Таким образом, Швейцария расположилась на втором месте таблицы группы G и прошла в плей-офф мундиаля, заработав три очка. Сербия (одно) покидает турнир.

Ранее сообщалось, что Гранит Джака был признан лучшим игроком матча Швейцария — Сербия.