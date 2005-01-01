Фасснахт: в перерыве очень чётко проанализировали, как Швейцария должна действовать в обороне

Нападающий сборной Швейцарии Кристиан Фасснахт поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Сербии.

«В перерыве мы очень чётко проанализировали, как должны действовать в обороне, какие есть сильные стороны у соперника и за счёт чего мы можем создавать остроту у их ворот», — цитирует Фасснахта «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе завершилась со счётом 3:2.

В составе сербской команды отличились Александр Митрович (26-я минута) и Душан Влахович (35-я). У швейцарцев мячи забили Шердан Шакири (20-я), Брил Эмболо (44-я) и Ремо Фройлер (48-я).

Таким образом, Швейцария расположилась на втором месте таблицы группы G и прошла в плей-офф мундиаля, заработав три очка. Сербия (одно) покидает турнир.

Ранее сообщалось, что единственный игрок с российским гражданством на ЧМ покинул турнир.