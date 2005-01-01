Бразилия 11 раз подряд выиграла свою группу на чемпионате мира
Сборная Камеруна одержала победу над национальной командой Бразилии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022.
Бразилия выиграла свою группу на 11-м чемпионате мира подряд начиная с 1982 года.
Встреча группы G проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Ригобера Сонга.
Единственный мяч забил Венсан Абубакар на второй добавленной к основному времени матча минуте.
Таким образом, сборная Бразилии с шестью очками заняла первое место в турнирной таблице и вышла в 1/8 финала.
Ранее сообщалось, что Бразилия проиграла в групповом этапе ЧМ впервые за 24 года.