Бразилия 11 раз подряд выиграла свою группу на чемпионате мира

Сборная Камеруна одержала победу над национальной командой Бразилии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022.

Бразилия выиграла свою группу на 11-м чемпионате мира подряд начиная с 1982 года.

Встреча группы G проходила на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле и завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Ригобера Сонга.

Единственный мяч забил Венсан Абубакар на второй добавленной к основному времени матча минуте.

Таким образом, сборная Бразилии с шестью очками заняла первое место в турнирной таблице и вышла в 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что Бразилия проиграла в групповом этапе ЧМ впервые за 24 года.