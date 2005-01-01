Кейн стал лучшим ассистентом на групповом этапе ЧМ по футболу
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн отдал больше всех результативных передач в групповом этапе чемпионата мира — 2022.
На счету 29-летнего футболиста три результативные передачи.
Вторую строчку с двумя ассистами делят сербы Андрия Живкович и Душан Тадич, португалец Бруну Фернандеш, француз Тео Эрнандес, голландец Дави Классен, испанец Жорди Альба и хорват Иван Перишич.
Ранее сообщалось, что на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре было забито 120 мячей.