Мохамеди — единственный вратарь, не пропустивший на ЧМ ни одного мяча

Вратарь сборной Марокко Мунир Моханд Мохамеди стал единственным голкипером, не пропустившим на групповом этапе чемпионата мира — 2022 ни одного мяча.

Мохамеди вышел в стартовом составе на матч с Бельгией (2:0) и стал единственным вратарём, которому удалось не пропустить ни одного мяча на групповом этапе ЧМ.

В 1/8 финала сборная Марокко встретится с национальной командой Испании.

Ранее сообщалось, что два футболиста пропустят матчи 1/8 финала ЧМ из-за перебора жёлтых карточек.