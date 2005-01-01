Шесть матчей ЧМ посетило более 84 тысяч болельщиков, все они прошли на «Лусаиле»

Стало известно, что более 84 тыс. болельщиков посетили шесть матчей чемпионата мира — 2022, все они прошли на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле.

Это произошло на матчах: Аргентина — Саудовская Аравия (1:2), Бразилия — Сербия (2:0), Аргентина — Мексика (2:0), Португалия — Уругвай (2:0), Саудовская Аравия — Мексика (1:2) и Бразилия — Камерун (0:1).

Напомним, что на стадионе «Лусаил Айконик» пройдёт матч 1/8 финала между сборными Португалии и Швейцарии, один из четвертьфиналов, полуфинал и финал.

Ранее определились все участники плей-офф ЧМ по футболу в Катаре.