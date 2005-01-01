Южная Корея встретится с Бразилией в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Южной Кореи одержала победу над командой Португалии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года.

Игра пройдёт 5 декабря на «Стэдиум 974» в Дохе. Встреча начнётся в 22:00 мск.

Южная Корея набрала четыре очка и вышла в плей-офф турнира со второго места в группе H.

Сборная Бразилии с шестью очками заняла первое место в турнирной таблице группы G и вышла в 1/8 финала. Камерун с четырьмя очками расположился на третьей строчке и покинул чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Португалия попала в одну половину сетки с Испанией, Францией и Англией на ЧМ-2022.