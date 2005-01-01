Митрович накричал на судью в матче ЧМ со Швейцарией

Сборная Швейцарии встречается с командой Сербии в матче групповой стадии чемпионата мира 2022 года.

Сербский нападающий Александр Митрович накричал на главного арбитра встречи Диего Бонфа на 82-й минуте, за что получил жёлтую карточку.

Счёт в игре 3:2 в пользу подопечных Мурата Якина.

Матч проходит на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Ранее швейцарский полузащитник Ремо Фройлер забил мяч в ворота Сербии спустя две минуты после начала второго тайма.