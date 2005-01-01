На групповом этапе ЧМ-2022 были реализованы девять из 14 пенальти

Сборная Португалии реализовала больше всего пенальти в групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Пенальти смогли реализовать Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду (оба — Португалия), Лионель Месси (Аргентина), Гарет Бэйл (Уэльс), Ферран Торрес (Испания), Эннер Валенсия (Эквадор), Илкай Гюндоган (Германия), Исмаила Сарр (Сенегал) и Мехди Тареми (Иран).

Нереализованные 11-метровые удары остались за Месси (Аргентина), Робертом Левандовски (Польша), Альфонсо Дэвисом (Канада), Андре Айю (Гана) и Салемом Аль-Давсари (Саудовская Аравия).

Групповой этап мундиаля в Катаре завершится 2 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее стали известны все команды, которые примут участие в 1/8 финала чемпионата мира — 2022.