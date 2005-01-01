Вальверде: Уругвай выиграл, но в прошлых матчах не сделал нужное

Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Ганы.

«Не хватило всего одного гола. Очень грустно. Мы выиграли, как и должны были. Но в прошлых матчах не сделали то, что нужно», — цитирует Вальверде Sports.ru.

Игра третьего тура группы Н на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Диего Мартина Алонсо.

Португалия с шестью очками финишировала на первом месте в группе H. Второе место заняла Южная Корея (четыре очка). Уругвай (четыре) и Гана (три) закончили выступление на турнире. Корейцы обошли уругвайцев за счёт большего количества забитых мячей.

Ранее сообщалось, что Уругвай не смог выйти из группы ЧМ впервые за последние четыре турнира.