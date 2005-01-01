Фройлер забил мяч в ворота Сербии спустя две минуты после начала второго тайма

Сборная Швейцарии встречается с командой Сербии в матче групповой стадии чемпионата мира 2022 года.

Швейцарский полузащитник Ремо Фройлер отличился на 48-й минуте.

Счёт в игре 3:2 в пользу подопечных Мурата Якина.

Матч проходит на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

Сборная Бразилии лидирует в таблице группы G, набрав шесть очков. Швейцария расположилась на втором месте (четыре). Камерун — на третьем (два), Сербия на четвёртом (два).

Ранее сообщалось, что полузащитник Джердан Шакири стал первым швейцарцем в истории, забившим на трёх разных ЧМ.