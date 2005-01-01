Теллес был заменён из-за травмы в матче с Камеруном

Сборная Бразилии проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Камеруна.

Защитник сборной Бразилии Алекс Теллес был заменён на 55-й минуте из-за травмы. В заявке национальной команды больше не осталось фланговых защитников, кроме 39-летнего Дани Алвеса.

Матч проходит на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. На данный момент счёт в игре 0:0.

Главный судья матча — Исмаил Эльфат из США.

Групповой этап мундиаля в Катаре завершится 2 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Дани Алвес стал самым возрастным игроком Бразилии на чемпионатах мира.