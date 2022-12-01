Де Арраскаета: Уругвай сделал всё возможное, чтобы выйти из группы, но этого не произошло

Полузащитник сборной Уругвая Хиорхьян Де Арраскаета поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Ганы.

«Мы сделали всё возможное, чтобы выйти из группы... Но этого не произошло, и мы расстроены, мы отдали все силы в этой игре. Это результат, который не зависел от нас», — цитирует Де Арраскаету RMC Sport.

Игра третьего тура группы Н на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Диего Мартина Алонсо.

Португалия с шестью очками финишировала на первом месте в группе H. Второе место заняла Южная Корея (четыре очка). Уругвай (четыре) и Гана (три) закончили выступление на турнире. Корейцы обошли уругвайцев за счёт большего количества забитых мячей на турнире.

Ранее сообщалось, что Уругвай не смог выйти из группы ЧМ впервые за последние четыре турнира.