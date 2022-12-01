На катарском ТВ проводили Германию с ЧМ-2022, прикрыв рты и помахав руками

В студии катарского телевидения иронично проводили сборную Германии после вылета с чемпионата мира 2022 года.

На одном из катарских телеканалов гости и ведущие эфира проводили сборную Германии после вылета с ЧМ-2022 года, прикрыв рты и помахав руками.

В конце передачи ведущий сказал: «Так мы провожаем Германию с чемпионата мира в Катаре».

Жест стал отсылкой к акции игроков немецкой сборной перед матчем первого тура группового этапа с командой Японии (1:2), когда они прикрыли рты руками. Так члены команды ФРГ протестовали против запрета Международной федерации футбола носить радужные капитанские повязки.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к национальной команде после её вылета с ЧМ-2022.