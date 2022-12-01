Радимов — о вылете Германии с ЧМ-2022: это фиаско для страны

Обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Когда сборная Германии вылетает второй чемпионат мира подряд — это фиаско для такой страны. И если в России была смена поколений, то сейчас команда была на ходу, они должны были пройти далеко», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

По его мнению, немецкая команда не смогла продемонстрировать организованный футбол.

«А самым криминальным для них стало поражение от сборной Японии», — заключил Радимов.

Сборная Германии на групповом этапе первенства планеты потерпела поражение от Японии (1:2), сыграла вничью с Испанией (1:1) и победила Коста-Рику (4:2). Команда Ханс-Дитера Флика заняла третье место в квартете, уступив по разнице забитых и пропущенных мячей «красной фурии». В 1/8 финала плей-офф вышли японцы и испанцы.

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