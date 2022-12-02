В РФС считают, что сборной России лучше играть в Азии, чем не играть в УЕФА

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АСF).
В РФС считают, что сборной России лучше играть в Азии, чем не играть в УЕФА
  • РИА Новости

«Если выбирать между тем, чтобы принимать участие в соревнованиях, и тем, чтобы не принимать участия, то вы слышали позицию президента РФС, вы слышали позицию главного тренера сборной России Валерия Карпина, которая такая же — что логичнее играть, чем не играть», — цитирует Митрофанова ТАСС.

По его словам, если УЕФА не готов в ближайшее время вернуть Россию на международные турниры, вопрос о переходе стоит обсудить ACF.

«У нас есть понимание, сколько времени может занять этот процесс, и у нас есть определённая проработка этого вопроса», — добавил Митрофанов.

Александр Дюков в конце ноября дал понять, что РФС на ближайшем заседании исполкома обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Сборная России в ноябрьских товарищеских матчах сыграла вничью с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счётом 0:0. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1). Игры шли в зачёт рейтинга ФИФА.

Ранее президент РФС Александр Дюков рассказал, когда будет обсуждаться вопрос о переходе в AFC.

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