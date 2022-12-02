Карякина выдвинули на пост президента Федерации шахмат России

Гроссмейстер Сергей Карякин может принять участие в выборах на пост президента Федерации шахмат России (ФШР).

«Федерация шахмат Чеченской Республики 2 декабря выдвинула кандидатуру Карякина на пост президента ФШР», — сообщает ТАСС со ссылкой не пресс-службу ФШР.

Уточняется, что кандидат должен дать своё согласие до 18:00 мск 5 декабря.

Действующим президентом федерации является Андрей Филатов. Он возглавляет ФШР с 2014 года.

32-летний Карякин проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Он является обладателем Кубка мира (2015), чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

Ранее российский гроссмейстер Сергей Шипов отреагировал на совместную фотографию футболистов Криштиану Роналду и Лионеля Месси, играющих в шахматы.