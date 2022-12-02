Глава селекции ЦСКА объяснил, как приглашать иностранцев в РПЛ

Глава селекционной службы ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал, как убеждать иностранных игроков приезжать в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Давать возможность развиваться. Объяснять, что, помимо пользы нам, игрок принесёт пользу себе. От нас футболисты уезжают в большие клубы, на повышение. Продажи у нас хорошие. Просим довериться и всё. Примерно так», — рассказал Мовсесьян в программе CSKA Podcast на YouTube.

После 17 туров РПЛ ЦСКА набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, какие позиции необходимо усилить команде во время зимнего трансферного окна.