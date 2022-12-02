Алаев: Промес — самая яркая звезда РПЛ на сегодняшний день

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал полузащитника «Спартака» Квинси Промеса лучшим игроком первой части чемпионата.
Алаев: Промес — самая яркая звезда РПЛ на сегодняшний день
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«Квинси. Тут и высокая результативность, и лидерские качества. Считаю, Промес — самая яркая звезда РПЛ на сегодняшний день», — приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

30-летний нидерландец забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач в 16 матчах РПЛ за красно-белых в нынешнем сезоне. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее президент РПЛ назвал наставника «Ростова» Валерия Карпина лучшим тренером первой части чемпионата.

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