Путин: Россия продолжит организовывать соревнования высокого уровня для своих атлетов

Президент Владимир Путин на встрече по видеосвязи с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций заявил, что Россия будет расширять практику организации соревнований высокого уровня для своих атлетов.

«Мы и дальше будем этим заниматься, в том числе с нашими партнёрами в рамках Шанхайской организации сотрудничества, там уже этот вопрос поднимали, он встретил очень благожелательную реакцию, и мы будем двигаться по этому направлению», — цитирует Путина ТАСС.

Президент также обратил внимание на то, что в России ранее были проведены летние и зимние соревнования.

«Причём стараемся делать это таким образом, чтобы была и материальная мотивировка соответствующая, чтобы это было не только интересно, но ещё и поддерживало бы наших спортсменов. Уверяю вас: мы будем эту работу расширять, здесь нет никаких сомнений», — добавил Путин.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований. 30 сентября Бах предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Ранее сообщалось, что Путин наградил главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.