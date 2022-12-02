Экс-президент «Ювентуса» назвал ошибкой трансфер Роналду в 2018 году

Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи считает, что трансфер нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в 2018 году был ошибкой.

«Аньелли уговорили подписать Криштиану, так как это должно было принести огромный доход от маркетинга и приблизило бы туринский клуб к победе в Лиге чемпионов. Но Маротта совершенно с этим не согласился и отошёл в сторону», — приводит слова Коболли Джильи Football Italia.

По словам экс-президента туринского клуба, инвестиции в 37-летнего португальца оказались слишком затратными.

«Паратичи, который настаивал на подписании Криштиану, также втянул туринский клуб в план с дополнительными инвестициями, которые повлияли на баланс и создали проблемы. Это не совпадение, если им пришлось привлечь €700 млн нового капитала», — сказал он.

После интервью британскому журналисту Пирсу Моргану «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с нападающим, который сейчас пребывает в статусе свободного агента.

Ранее в Англии сообщили, что Роналду хочет перейти в клуб из Лиги чемпионов.