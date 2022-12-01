Канчельскис: вслед за Португалией из группы Н на ЧМ-2022 выйдет Гана

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы сборной Ганы на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Мне предпочтительнее Гана по игре, чем Уругвай. Думаю, у африканцев побольше шансов. Предполагаю, Португалия и Гана выйдут в плей-офф чемпионата мира», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

Португалия с шестью очками лидирует в группе H. Команда Фернанду Сантуша уже гарантировала себе выход в плей-офф. Гана с тремя очками занимает второе место. Далее расположились Южная Корея (одно очко) и Уругвай (одно).

Гана в матче третьего тура сыграет с Уругваем 2 декабря. В параллельной игре встретятся Португалия с Южной Кореей. Матчи начнутся в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что Гана и Уругвай объявили составы на матч ЧМ-2022.