Алаев назвал Карпина лучшим тренером первой части чемпионата

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова».
Алаев назвал Карпина лучшим тренером первой части чемпионата
  • РИА Новости

«Лучший тренер для меня — Валерий Карпин. «Ростов» не обладает подбором опытных футболистов. В команде очень много молодёжи. Но Валерию Георгиевичу удалось сформировать боевой коллектив», — цитирует Алаева «Спорт-Экспресс».

По словам главы РПЛ, «Ростов» по итогам первой части сезона смог занять место выше того, на которое изначально можно было бы рассчитывать с таким составом.

«Он выжимает максимум из опытных ребят и развивает молодёжь. Все футболисты при Карпине прогрессируют», — сказал Алаев.

«Зенит» с 42 очками после 17 туров лидирует в чемпионате. Далее расположились московский «Спартак» (36 очков) и «Ростов» (35).

Ранее Сергей Пиняев рассказал, что тренер сборной России Карпин называл его «жиробасиком».

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