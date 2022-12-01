Тренер Аргентины — о матче с Австралией: мы должны отбросить теоретический фаворитизм и играть

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с командой Австралии.

«Австралия — хорошая сборная. Аргентина должна отбросить теоретический фаворитизм и играть в футбол. Подход будет аналогичным предыдущим играм, с некоторыми нюансами. Нам нужно адаптироваться, в обороне мы иногда меняемся», — приводит слова Скалони пресс-служба аргентинской сборной.

По словам тренера, у австралийской команды есть свои особенности в атаке.

«У Аргентины есть представление о том, как мы будем играть, но на сегодняшней тренировке ещё оценим состояние футболистов. Я не удивлён, что австралийцы вышли в плей-офф, они выглядели очень хорошо. Это команда с историей чемпионатов мира», — сказал он.

Встреча Аргентины с Австралией состоится в субботу, 3 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее защитник сборной Австралии по футболу оценил игру нападающего команды Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2022.