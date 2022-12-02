Колыванов: сборной Германии по футболу после смены поколений не хватает ресурсов

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о вылете сборной Германии по футболу с чемпионата мира 2022 года.

«После 2014 года у Германии произошла смена поколений. Сейчас у немцев нет такого ресурса, который был восемь лет назад. Они первый матч не по делу проиграли японцам, сыграв безобразно последние 20 минут», — цитирует Колыванова «Газета.Ru».

Сборная Германии на групповом этапе первенства планеты потерпела поражение от Японии (1:2), сыграла вничью с Испанией (1:1) и победила Коста-Рику (4:2). Команда Ханса-Дитера Флика заняла третье место в квартете, уступив по разнице забитых и пропущенных мячей «красной фурии». В 1/8 финала плей-офф вышли японцы и испанцы.

Ранее защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер объяснил, чего не хватило сборной Германии на ЧМ-2022.