Исполком ФФККР выдвинул кандидатуру Чайковской на пост главного тренера сборной

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Елена Чайковская может занять пост главного тренера сборной России по фигурному катанию.
Исполком ФФККР выдвинул кандидатуру Чайковской на пост главного тренера сборной
  • РИА Новости

Исполком ФФККР выдвинул кандидатуру Елены Чайковской на пост главного тренера сборной России, сообщается на сайте организации.

Чайковская является заслуженным тренером СССР и России, мастером спорта СССР, председателем тренерского совета ФФККР.

До этого данную должность занимал Александр Горшков. 

17 ноября глава ФФККР Александр Горшков скончался на 77-м году жизни. Он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост.

Ранее Чайковская высказалась о больших тренерских коллективах по фигурному катанию.

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