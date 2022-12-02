Исполком ФФККР выдвинул кандидатуру Чайковской на пост главного тренера сборной

Елена Чайковская может занять пост главного тренера сборной России по фигурному катанию.

Исполком ФФККР выдвинул кандидатуру Елены Чайковской на пост главного тренера сборной России, сообщается на сайте организации.

Чайковская является заслуженным тренером СССР и России, мастером спорта СССР, председателем тренерского совета ФФККР.

До этого данную должность занимал Александр Горшков.

17 ноября глава ФФККР Александр Горшков скончался на 77-м году жизни. Он возглавлял федерацию с июня 2010 года, а позднее трижды переизбирался на этот пост.

Ранее Чайковская высказалась о больших тренерских коллективах по фигурному катанию.