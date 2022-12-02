Защитник сборной Австралии Дегенек: Месси — лучший в истории, но он всего лишь человек

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Защитник сборной Австралии по футболу оценил игру аргентинского нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира 2022 года.
Защитник сборной Австралии Дегенек: Месси — лучший в истории, но он всего лишь человек
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«Я всегда любил Месси. Я думаю, что он лучший футболист в истории. Но играть против него — не честь, потому что он всего лишь человек, как и все мы. Попасть в 1/8 финала чемпионата мира — вот это честь», — цитирует Дегенека The Guardian.

Австралия 3 декабря сыграет с Аргентиной в 1/8 финала ЧМ на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райяне. Матч начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) поддержала решение назначить пенальти за фол на нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси в матче с Польшей.

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