Защитник сборной Австралии Дегенек: Месси — лучший в истории, но он всего лишь человек

Защитник сборной Австралии по футболу оценил игру аргентинского нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира 2022 года.

«Я всегда любил Месси. Я думаю, что он лучший футболист в истории. Но играть против него — не честь, потому что он всего лишь человек, как и все мы. Попасть в 1/8 финала чемпионата мира — вот это честь», — цитирует Дегенека The Guardian.

Австралия 3 декабря сыграет с Аргентиной в 1/8 финала ЧМ на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райяне. Матч начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) поддержала решение назначить пенальти за фол на нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси в матче с Польшей.