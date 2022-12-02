Госсекретарь США Блинкен — Макрону: спасибо, что удержали Мбаппе в ПСЖ
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«Я рад, что Килиан Мбаппе может творить магию со сборной Франции. Господин президент, спасибо, что удержали Мбаппе в ПСЖ», — приводит слова Блинкена RMC Sport.
Напомним, что Мбаппе вёл переговоры о переходе в «Реал». Но в мае игрок решил продлить контракт с ПСЖ. Он заявил, что на его решение повлиял разговор с президентом Франции Макроном.
Согласно новому соглашению, Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой €57 млн в год.
Ранее сообщалось, что «Реал» не отказался от идеи подписания Мбаппе.