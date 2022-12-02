Госсекретарь США Блинкен — Макрону: спасибо, что удержали Мбаппе в ПСЖ

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил благодарность президенту Франции за то, что форвард Килиан Мбаппе остался в «Пари Сен-Жермен».

«Я рад, что Килиан Мбаппе может творить магию со сборной Франции. Господин президент, спасибо, что удержали Мбаппе в ПСЖ», — приводит слова Блинкена RMC Sport.

Напомним, что Мбаппе вёл переговоры о переходе в «Реал». Но в мае игрок решил продлить контракт с ПСЖ. Он заявил, что на его решение повлиял разговор с президентом Франции Макроном.

Согласно новому соглашению, Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой €57 млн в год.

Ранее сообщалось, что «Реал» не отказался от идеи подписания Мбаппе.