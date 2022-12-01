Газзаев: сборная Германии на ЧМ-2022 уделяла больше времени вопросам ЛГБТ, чем футболу

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал результат сборной Германии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Я думаю, что немецкий футбол сделает соответствующие выводы. Это точно провал. Германия всегда была в списке фаворитов крупных международных турниров: будь это Евро или ЧМ. Но это было тогда, когда они занимались футболом и стремились к победам на крупных турнирах», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что последние несколько лет бундестим показывает низкий уровень игры. По его словам, в сборной Германии будут огромные перемены.

«Если подытожить, то на этом конкретном чемпионате мира сложилось впечатление, что сборная Германии на ЧМ-2022 уделяла больше времени вопросам ЛГБТ, чем футболу», — заключил Газзаев.

Напомним, что в матче третьего тура сборная Германии обыграла Коста-Рику. Игра группы E на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Флика.

Германия с четырьмя очками заняла третье место в турнирной таблице группы E. Коста-Рика с тремя очками расположилась на четвёртой строчке. Обе команды покидают турнир.

Ранее защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер объяснил, чего не хватило сборной Германии на ЧМ-2022.