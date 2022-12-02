Отец Неймара считает, что футболист сможет выступить в финале ЧМ-2022

Отец нападающего сборной Бразилии Неймара высказал мнение, что футболист успеет восстановиться к финалу чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Я верю, что Неймар выйдет на поле в финальном матче и сделает всё возможное, чтобы выиграть чемпионат мира вместе со своими товарищами по сборной Бразилии», — приводит слова отца форварда Metro.

Напомним, что из-за повреждений игру пропустят форвард Неймар, а также защитники Данило и Алекс Сандро. Также есть игроки, у которых в прошедшие дни были температура и недомогание. В связи с этим Тите наигрывает на тренировках стартовый состав из числа тех, кто был меньше задействован в двух первых турах.

Матч Бразилия — Камерун состоится 2 декабря. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Бразилия сыграет резервным составом в матче с Камеруном на ЧМ-2022.