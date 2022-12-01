Педри: Япония играет с высокой интенсивностью, нам приходилось быстрее работать с мячом

Полузащитник сборной Испании Педри высказался о поражении команды в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с Японией.

«Япония играет очень интенсивно. Нам приходилось быстрее работать с мячом, и вот результат. Я лично следил за счётом и знал, что мы вылетаем, что нужно забивать. Но нам не удалось этого сделать», — цитирует Педри Marca.

Встреча на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе завершилась со счётом 2:1. В составе японской команды мячи забили полузащитник Рицу Доан и хавбек Ао Танака. У испанцев отличился нападающий Альваро Мората.

Япония набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места группы E. Испания (четыре) занимает второе место в таблице.

Ранее полузащитник испанской команды Родри установил рекорд ЧМ по количеству точных передач за матч.