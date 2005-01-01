Гюндоган: у Германии не было тех качеств, которые позволили бы пройти дальше

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган поделился эмоциями от вылета команды c чемпионата мира — 2022.

«Разочаровывающий результат. Мы должны признаться — у нас не было тех качеств, которые позволили бы пройти дальше. Считаю ли я, что Испания специально играла плохо во втором тайме, чтобы мы не вышли из группы? Не знаю», — цитирует Гюндогана «Матч ТВ».

Напомним, что в матче третьего тура сборная Германии обыграла Коста-Рику. Игра группы E на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Ханс-Дитер Флика.

Германия с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице группы E. Коста-Рика с тремя очками расположилась на четвёртой строчке. Обе команды покидают турнир.

Ранее сообщалось, что сборная Германии установила рекорд ЧМ по ожидаемым голам в матче с Коста-Рикой.