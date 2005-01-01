Хаверц: Германия не ожидала такого от Испании, но винить можно только себя

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц поделился эмоциями от вылета команды с чемпионата мира — 2022.

«Мы не ожидали такого результата в матче Испании, но винить можно только себя. У нас было достаточно шансов, чтобы обыграть и Японию, и Испанию. Коста-Рика дала нам возможность выйти в плей-офф, но мы ей не воспользовались», — приводит слова Хаверца пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Напомним, что в матче третьего тура сборная Германии обыграла Коста-Рику. Игра группы E на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Ханс-Дитер Флика.

Германия с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице группы E. Коста-Рика с тремя очками расположилась на четвёртой строчке. Обе команды покидают турнир.

Ранее сообщалось, что Кай Хаверц был признан лучшим игроком матча Коста-Рика — Германия.