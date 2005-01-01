Президент Германии: это был непростой чемпионат мира, настало время немного отдохнуть

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к национальной команде после вылета с чемпионата мира — 2022.

«Дорогая команда, для нас это был непростой чемпионат мира... Настало время сделать глубокий вдох, немного отдохнуть и со свежими силами отправиться на следующий турнир», — написал Штайнмайер в социальных сетях.

Напомним, что в матче третьего тура сборная Германии обыграла Коста-Рику. Игра группы E на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Ханс-Дитера Флика.

Германия с четырьмя очками занимает третье место в турнирной таблице группы E. Коста-Рика с тремя очками расположилась на четвёртой строчке. Обе команды покидают турнир.

Ранее сообщалось, что сборная Германии не вышла из группы на втором чемпионате мира подряд.