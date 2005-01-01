Родри установил рекорд ЧМ по количеству точных передач за матч

Сборная Испании потерпела поражение от команды Японии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Полузащитник испанской команды Родри отдал 215 пасов, из которых точными оказались 204.

Встреча на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе завершилась со счётом 2:1.

В составе японской команды мячи забили полузащитник Рицу Доан и хавбек Ао Танака. У испанцев отличился нападающий Альваро Мората.

Япония набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места группы E. Испания (четыре) занимает второе место в таблице.

Ранее главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о поражении команды в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре с Японией.