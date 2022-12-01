Энрике: Япония бы точно забила ещё два мяча, если бы им было нужно

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о поражении команды в матче группового этапа чемпионата мира в Катаре с Японией.

«Они забили нам два мяча, но если бы им нужно было забить ещё два, то они бы точно это сделали. Когда такой стране, как Япония, больше нечего терять, то они будут рисковать больше всех и лететь как самолёты», — цитирует Энрике Marca.

Встреча на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе завершилась со счётом 2:1. В составе японской команды мячи забили полузащитник Рицу Доан и хавбек Ао Танака. У испанцев отличился нападающий Альваро Мората.

Япония набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места группы E. Испания (четыре) занимает второе место в таблице.

Команда Японии встретится с Хорватией в 1/8 финала ЧМ-2022. Игра пройдёт 5 декабря на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Встреча начнётся в 18:00 мск.

Ранее Япония установила антирекорд ЧМ по владению мячом для команды-победительницы.