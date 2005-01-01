Япония установила антирекорд ЧМ по владению мячом для команды-победительницы

Сборная Японии одержала победу над командой Испании в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Процент времени, когда японцы владели мячом, составил 18%. Этот показатель является худшим в истории на ЧМ среди команд-победительниц.

Встреча на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе завершилась со счётом 2:1.

В составе японской команды мячи забили полузащитник Рицу Доан и хавбек Ао Танака. У испанцев отличился нападающий Альваро Мората.

Япония встретится с Хорватией в 1/8 финала ЧМ-2022. Игра пройдёт 5 декабря на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Встреча начнётся в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что полузащитник Ао Танака признан лучшим игроком матча Япония — Испания.