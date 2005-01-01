Танака признан лучшим игроком матча Япония — Испания

Сборная Японии одержала победу над командой Испании в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

24-летний полузащитник японской сборной Ао Танака забил победный мяч на 51-й минуте матча.

Встреча на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе завершилась со счётом 2:1.

В составе японской команды мячи забили полузащитник Рицу Доан и хавбек Ао Танака. У испанцев отличился нападающий Альваро Мората.

Япония встретится с Хорватией в 1/8 финала ЧМ-2022. Игра пройдёт 5 декабря на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Встреча начнётся в 18:00 мск.

Ранее Япония повторила рекорд Бразилии и Германии, одержав вторую волевую победу на ЧМ-2022.