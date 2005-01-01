«Зенит» поздравил Ловрена с выходом Хорватии в плей-офф ЧМ

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» поздравила защитника команды Деяна Ловрена с выходом в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

«Защитник сине-бело-голубых вышел в стартовом составе и провёл игру целиком. Поздравляем, Деян!» — говорится в Telegram-канале клуба.

Встреча между сборными Хорватии и Бельгии проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершилась со счётом 0:0.

Хорватия набрала пять очков и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы F. Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и, таким образом, вылетела с турнира.

Ранее нападающий сборной Бельгии Жереми Доку поделился эмоциями от матча третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Хорватии.