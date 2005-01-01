Коста-Рика забила второй мяч в ворота сборной Германии
Сборная Германии проводит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Коста-Рики.
Защитник сборной Коста-Рики Хуан Варгас отличился на 70-й минуте.
Игра проходит на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. На данный момент счёт 2:1 в пользу подопечных Луиса Суареса.
Главный судья матча — Стефани Фраппар из Франции.
Групповой этап мундиаля в Катаре продлится до 2 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.
Ранее сообщалось, что Ельцин Техеда сделал счёт ничейным в матче с Германией.