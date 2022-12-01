Испания благодаря голу Мораты выигрывает у Японии после первого тайма ЧМ

Сборная Испании встречается с командой Японии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Испанская команда открыла счёт в игре. Мяч на 12-й минуте забил нападающий Альваро Мората.

Матч третьего тура группы E проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Главный судья — Виктор Гомес из ЮАР.

Счёт встречи — 1:0.

В группе E лидирует Испания (четыре очка). Далее расположились Япония (три), Коста-Рика (три) и Германия (одно).

Ранее сообщалось, что Германия после первого тайма с минимальным счётом обыгрывает Коста-Рику.